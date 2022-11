Forchheim (ots) - Gerhard Hanisch ist seit über 20 Jahren als Finanzexperte für

Unternehmen tätig. Gemeinsam mit seinem Team der Hanisch Consulting GmbH

unterstützt er Gewerbetreibende dabei, ihre Geldanlage zu optimieren. Hier

erfahren Sie, wie er dabei vorgeht, warum ein privater Vermögensaufbau auch für

Selbstständige so wichtig ist und welche Ergebnisse der Finanzprofi mit seinem

eigens entwickelten KIRK-Konzept erzielt.



Freiheit, Selbstbestimmtheit, Unabhängigkeit: Das sind drei häufig genannte

Gründe, warum Unternehmer gründen. Auch der finanzielle Aspekt spielt bei der

Entscheidung für die Selbstständigkeit eine Rolle. Bei aller Vision und Passion

zur nachhaltigen Wertschöpfung bemerkt Gerhard Hanisch jedoch immer wieder, wie

nachlässig auch erfolgreiche Gewerbetreibende mit ihrem eigenen Vermögen oft

sind. Sie halten ihre Geldanlage dauerhaft privat, wodurch sie bares Geld

verbrennen.





"Obwohl ihnen dieser Missstand oft bekannt ist, bleiben viele von ihnen untätig.Wenn es um ihr Unternehmen geht, sind sie größtenteils äußerst bemüht darum,ihre Gewinne zu maximieren - so sollten sie es auch hinsichtlich ihres eigenenVermögensaufbaus handhaben", erklärt Finanzberater Gerhard Hanisch. In diesemRatgeber verrät der Experte von Hanisch Consulting die Gründe, warum so vieleUnternehmer mit ihrer privaten Geldanlage scheitern und welche Maßnahmen siejetzt ergreifen müssen.Krisenzeiten dank einer konsequenten Vorsorge meisternWenn Unternehmer ihre Geldanlage privat halten, verbrennen sie ihr Vermögen -nicht zuletzt wegen der damit einhergehenden Steuerbelastung. Sie umfasst dieAbgeltungssteuer, die inklusive Soli satte 26,38 Prozent beträgt. Unternehmerdürfen sich aber nicht nur um die finanzielle Gesundheit ihres Geschäftskümmern. Auch ihr eigenes Vermögen müssen sie zukunftssicher behandeln.Mit Blick auf aktuelle Krisenherde wie den Krieg in Europa oder die Eskalationenin Asien wird das offensichtlich. Außerdem werden Materialien,Handwerksleistungen oder Fachkräfte zusehends zur Mangelware. Die Folge:Lieferkettenengpässe und Produktionsausfälle, die eine ernsthafte Bedrohung fürzahlreiche Unternehmen darstellen. Es gilt also, sich spätestens jetzt mit demeigenen Vermögensaufbau und dessen Erhalt auseinanderzusetzen.Explodierenden Energiepreisen den Schrecken nehmenUnternehmen leiden branchenübergreifend unter dramatischen Preissteigerungen.Beispielsweise kostete Heizöl 2021 noch 47 Cent pro Liter, während derEinkaufspreis für die gleiche Menge 2022 bei 1,67 Euro liegt. Aufgrund derCorona-Pandemie und Putins Angriffskrieg stiegen Baukosten zudem um circa 30Prozent an.Die hohe Inflationsrate, die vielleicht sogar mittelfristig im zweistelligen