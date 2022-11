Experte für Kryptowährungen verrät 3 Tipps, um richtig in Krypto zu investieren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Koblenz (ots) - Florian Sondershausen ist der Gründer und Geschäftsführer derSondershausen Media GmbH, dem ersten TÜV-zertifizierten Bildungsinstitut fürBlockchain-Technologie in Deutschland. Basierend auf einem durchdachten Konzeptunterstützt der Experte für Kryptowährungen seine Kunden gemeinsam mit seinemTeam bei einem kalkulierbaren Vermögensaufbau am Krypto-Markt. Dabei legt ergrößten Wert auf eine lückenlose Aufklärung über die Chancen und Risiken vonKryptowährungen.Ob Bitcoin, Ethereum oder Tether: Kryptowährungen sind im Trend. In den Medienist das Thema allgegenwärtig: Immer wieder werden spektakuläreErfolgsgeschichten von Menschen vermeldet, die mithilfe von Krypto millionen-oder milliardenschwere Gewinne eingefahren haben - und so quasi über Nacht reichgeworden sind. Die Entwicklung schreitet rasant voran: Mittlerweile haben sichKryptowährungen von einer Randerscheinung zu einer ernstzunehmenden Größe in derFinanzwelt entwickelt, die zu Recht in aller Munde ist. In den letzten Jahrenkonnten Bitcoin, Ethereum und Co. immense Wertsteigerungen verzeichnen. Aberauch große Wertverluste müssen sie immer wieder hinnehmen. Das macht es geradefür private Anleger schwer, die Chancen und Risiken von Kryptowährungen korrekteinzuschätzen, weiß Florian Sondershausen, Gründer und Geschäftsführer derSondershausen Media GmbH."Die Krypto-Welt birgt so viele Gefahren, wie sie Chancen bereithält", berichtetder Experte. "Am Anfang geht es weniger darum, schnell zum Millionär zu werden,sondern vielmehr darum, sicherzustellen, dass man nicht alles über Nachtverliert." Dennoch sei der Totalverlust des Vermögens von Laien und Newbies ander Tagesordnung, was nicht zuletzt auch damit zu tun habe, dass gerade dieKrypto-Branche stark durch Scam und Betrug belastet sei. Das möchte FlorianSondershausen mit seinem Angebot ändern: Aus gutem Grund hat die SondershausenMedia GmbH ihren Sitz in Deutschland. "Eine deutsche GmbH ist zu absoluterTransparenz verpflichtet", erklärt der Krypto-Experte. "Vertrauen in unserAngebot schafft außerdem der Umstand, dass wir das erste TÜV-zertifizierteBildungsinstitut für Blockchain-Technologie in Deutschland sind." Das Team ausKrypto-Profis steht zu seiner erprobten Strategie, die es bereits hundertenMenschen ermöglicht hat, mehr Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit zuerreichen - Tendenz weiter steigend. Was man beachten sollte, wenn man richtigin Krypto investieren möchte, hat Florian Sondershausen an dieser Stelle in drei