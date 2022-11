Der Norden in der Trendwende In einem Viertel der Kreise sinken bereits die Wohnungspreise zum Vorjahr

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in den

Stadt- und Landkreisen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein, sowie Bremen

und Hamburg von immowelt zeigt:



- Folge der gestiegenen Bauzinsen: In 14 von 60 untersuchten Stadt- und

Landkreisen sinken die Kaufpreise innerhalb eines Jahres - größter Rückgang im

Landkreis Peine um 16 Prozent

- Sinkende Preise auch in Hamburg (-2 Prozent), Hannover (-3 Prozent) und

Oldenburg (-5 Prozent)

- In vielen küstennahen und ländlichen Regionen steigen die Kaufpreise vorerst

weiter, in der Spitze um je 26 Prozent in den Landkreisen Ostholstein und

Schaumburg