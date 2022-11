WARBURG RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlern zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebt) in diesem Jahr sei der Autoverleiher etwas zuversichtlicher geworden, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die neue, höhere Vorgabe erscheine ihm noch immer "konservativ", selbst wenn das vierte Quartal als saisonal schwach gelte./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 93,10EUR an der Börse Tradegate.