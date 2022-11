RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Zielvorgaben für die kommenden Jahre auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Nachdem regulatorische Risiken auf dem Heimatmarkt nachgelassen hätten, lohne nun ein Blick auf die Aktien als attraktives Investment, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zumal im kommenden Jahr die Profitabilität steigen sollte./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 04:12 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 04:12 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 10,14EUR an der Börse Tradegate.