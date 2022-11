10 Jahre Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

--------------------------------------------------------------

Alpbachtal / Wildschönau (ots) - Das neue Aushängeschild im Ski Juwel AlpbachtalWildschönau heißt "Top of Alpbachtal". Der Aussichtsturm und die neue Hornbahn2000 gehen zum Saisonstart am 3. Dezember in Betrieb.Das Alpbachtal und die Wildschönau feiern Jubiläum. Vor 10 Jahren wurden diebeiden Skigebiete im Alpbachtal und in der Wildschönau durch eine moderneGondelbahn verbunden. Mit dem Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ist eines dergrößten Skigebiete Tirols entstanden. Zum runden Geburtstag investiert dasSkigebiet in eine neue Sesselbahn und eröffnet mit "Top of Alpbachtal" ein neuesWahrzeichen.Der Hornlift 2000 hat nach 23 Jahren ausgedient. Eine neue, kuppelbare 6erSesselbahn mit Wetterschutzhaube und Sitzheizung wurde nun errichtet. DieSesselbahn befördert Skifahrer in 3,45 Minuten auf den höchsten Punkt imSkigebiet auf 2030 Metern. Damit die neue Bahn auch von Einsteigern genutztwerden kann, wurde eine neue blaue Piste angelegt.Bei der neuen Sesselbahn handelt es sich um eine Ersatzinvestition. "Damitinvestiert die Alpbacher Bergbahn im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau nicht indie Expansion, sondern in die Qualität des Angebots mit dem Ziel, den Gästen einbesonderes Bergerlebnis zu bieten", betont Reinhard Wieser, Geschäftsführer vonden Alpbacher Bergbahnen. "Die neue Anlage ist auf dem neuesten Stand derTechnik. Sie verfügt über einen Direktantrieb, der bis zu 10 Prozent Energiespart", erklärt Wieser. Das Investitionsvolumen liegt bei 10,5 Millionen Euro.Top of AlpbachtalEin absolutes Highlight verspricht die neue Bergstation zu werden. Mit dem Namen"Top of Alpbachtal" wird diese einen 13 Meter hohen Aussichtsturm erhalten, dereinen Innenraum mit Panoramafenster sowie eine Aussichtsplattform miteinzigartigem 360 Grad Rundumblick bereithält. Für die Architektur zeichnet sichSnøhetta, ein international renommiertes Architekturbüro mit einer Niederlassungin Innsbruck, verantwortlich. "Wir haben möglichst ressourcenschonend undnachhaltig geplant", erklärt Architekt Patrick Lüth von Snøhetta.Passend zur Tradition des Alpbachtals ist der Turm aus Holz gebaut und mithandgefertigten Schindeln verkleidet. Große Glasfronten sorgen für Licht undWeitblick auf die umliegenden Berge. Der Innenraum entspricht einer informellenSitzlandschaft. Eine Tiroler Stube, die architektonisch neu interprästiert wird.