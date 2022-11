Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - In der kommenden Woche ist wieder der Termin, der in denJahreskalendern der internationalen Gesundheitswirtschaft undMedizintechnikindustrie stets besonders dick markiert ist: Dann finden vonMontag bis Donnerstag (14. - 17. November 2022) die international führendeMedizinmesse MEDICA (https://www.medica.de) und die COMPAMED(https://www.compamed.de) als die internationale Leitmesse für denmedizintechnischen Zulieferbereich in Düsseldorf statt. Beide Veranstaltungenverzeichnen gegenüber dem Vorjahr, als nach einer pandemiebedingt reinvirtuellen Durchführung 2020 der erfolgreiche Restart im Präsenzformat erfolgte,ein deutliches Plus hinsichtlich der Zahl der Beteiligungen und derFlächenbuchungen. Fast das gesamte Messegelände wird ausgelastet sein."Zur MEDICA 2022 heißen wir mehr als 4.400 ausstellende Unternehmen willkommen.Bei der COMPAMED 2022 sind es rund 700. Insgesamt 40 Prozent mehr gebuchteFläche und eine Beteiligungsvielfalt von 70 Nationen sind als Ausrufezeichen zuwerten für das länderübergreifende Vertrauen, das beide Veranstaltungen auf sichvereinen. Die Medizintechnik-Industrie braucht eben gerade in bewegten Zeitenstarke Plattformen für den wichtigen Austausch, für Kooperationen und Business.Die Unternehmen haben einen gesteigerten Abstimmungsbedarf für Liefer- undFertigungspartnerschaften zur Sicherstellung ihrer eigenen Lieferfähigkeit inZeiten stark anziehender Preise und knapper Bauteile", unterstreicht ChristianGrosser, Director Health & Medical Technologies der Messe Düsseldorf, dieBedeutung der MEDICA und der COMPAMED.In ihrer Kombination werden beide Veranstaltungen der Fachwelt wieder einenumfassenden Überblick über die neuesten medizinischen Produkte und Services füreine moderne Behandlung in Arztpraxen und Kliniken bieten, inklusive allerrelevanten Verfahrensschritte der Produktentwicklung und -fertigung.Von Labortechnik und -ausstattung über Physiotherapie und Orthopädietechnik,Bedarfs- und Verbrauchsartikel bis hin zu Lösungen für die Hightech-Medizin (wiez. B. bildgebende Diagnostik, Robotik) sowie Health-IT-Anwendungen reicht dasSpektrum der MEDICA-Neuheiten.Mikrotechnik, innovative Beschichtungen und Materialien, Sensoren,Verpackungstechnologien oder auch komplette Auftragsfertigung sindSchwerpunktthemen bei der COMPAMED in den Hallen 8a und 8b. "Die Störung derWirtschaftsbeziehungen durch Corona und den Ukraine-Krieg hat gezeigt, wiefragil unsere Lieferketten sind. Viele unserer Hightech-Unternehmen orientierensich deshalb zunehmend in Richtung von Ländern, mit denen uns gemeinsame Werte