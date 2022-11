ECOMMERCE ONE und Banxware schließen Partnerschaft Digitale Sofortfinanzierung für Online-Händler

München (ots) - ECOMMERCE ONE, ein Ökosystem für den Online-Handel, gibt die

Zusammenarbeit mit dem Fintech-Unternehmen Banxware bekannt. Dadurch haben

Online-Händler, welche die Plattform von ECOMMERCE ONE nutzen, ab sofort Zugriff

auf eine Lösung für die digitale Sofortfinanzierung. Die Finanzierungssumme

steht Unternehmen in der Regel innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung. Gerade in

Krisenzeiten sind schnelle Finanzierungslösungen existenziell.



" Durch Folgen der aktuellen Krisen wie der Russland-Ukraine-Krieg, die

Corona-Pandemie und gestörte Lieferketten erleben wir derzeit einen enormen

Anstieg der Inflation. Das bedeutet ein noch höheres Liquiditätsrisiko für KMU.

Viele müssen Konkurs anmelden, da sie keinen kurzfristigen Zugang zu Liquidität

haben. Die traditionellen Banken können die Finanzierungslücken unter anderem

auf Grund von wenig Handlungsspielraum und bürokratisch überfrachteten Prozessen

nicht kurzfristig schließen", erklärt Miriam Wohlfarth, Gründerin und Co-CEO bei

Banxware.