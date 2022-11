KPMG bietet Mitarbeitenden universitäres ESG-Zertifikat / Teil einer umfassenden Weiterbildungsinitiative

Berlin/Frankfurt (ots) - KPMG hat in Zusammenarbeit mit der EBS Universität für

Wirtschaft und Recht ein exklusives ESG-Expertentraining für seine

Wirtschaftsprüfer und Berater in Deutschland und in der EMA-Region entwickelt.

Das Ausbildungsprogramm ist Teil der 1,5 Milliarden US-Dollar schweren

ESG-Initiative, die im vergangenen Jahr von Bill Thomas, dem Global Chairman von

KPMG, angekündigt wurde.



Das umfassende ESG-Schulungsprogramm konzentriert sich auf wesentliche Umwelt-,

Sozial- und Governance-Themen und deren Zusammenhang mit Unternehmensstrategien

und Geschäftsmodellen sowie auf die Analyse der neuen ESG-Offenlegungspflichten

und deren Bedeutung für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft.





Der Kurs ist für Mitarbeitende in den 105 Ländern der EMA-Region verfügbar undbietet eine vollständig digitale Lernumgebung. Die videobasierten Moduleermöglichen es den Lernenden, ihre ESG-Weiterbildung orts- und zeitunabhängigindividuell zu gestalten. Das "KPMG & EBS University ESG Expert Training" ist sokonzipiert, dass es das jeweilige praktische Wissen der ESG-Führungskräfte vonKPMG mit den Erkenntnissen renommierter internationaler akademischer Expertenverknüpft.Die einzelnen Lernmodule bestehen aus Experteninterviews, akademischen Vorträgenund ausführlichem Lernmaterial. Ergänzt wird das Training durch Fallstudien undein weiterführendes Curriculum für ausgewählte ESG-Dienstleistungen. Prof. Dr.Rolf Tilmes, Academic Director der EBS Executive School , betont: "In dieseminnovativen Trainingsformat werden alle relevanten Aspekte für den Übergang ineine nachhaltigere Wirtschaft umfassend behandelt.Nach erfolgreichem Abschluss des Trainingsprogramms erhalten dieKPMG-Mitarbeitenden den Titel "ESG Expert (EBS)", der von der EBS Universität,einer der führenden privaten Wirtschaftsuniversitäten in Deutschland, verliehenwird.Goran Mazar, Head of ESG für die EMA-Region und in Deutschland , zu denAmbitionen im Bereich ESG: "Wir planen, in den nächsten drei Jahren in dergesamten EMA-Region bis zu 5.000 neue Mitarbeitende mit ESG-Fokus einzustellen.In Kombination mit dieser umfassenden Weiterbildungsinitiative bekräftigen wirunser Ziel, der führende Partner für ESG-Dienstleistungen am Markt zu werden."