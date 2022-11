Vorbereitungsphase der Klimaselbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors beendet - Unterzeichner erreichen erste Meilensteine auf dem Weg zur Veröffentlichung von Klimafußabdrücken

Frankfurt am Main (ots) - Die Unterzeichner der Klimaselbstverpflichtung des

deutschen Finanzsektors haben sich verpflichtet, ihre Kredit- und

Investmentportfolien im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens

auszurichten. Vorbereitender Bestandteil der Selbstverpflichtung ist, dass bis

Ende dieses Jahres alle teilnehmenden Institute grundlegende Maßnahmen und erste

Meilensteine umgesetzt haben, um ihre Geschäftsaktivitäten bis spätestens 2050

klimaneutral zu gestalten. Dazu gehören z. B. die Implementierung von

wissenschaftsbasierten Messmethoden zur Erfassung des CO2-Fußabdrucks der

Kredit- und Investmentportfolios (Scope 1- 3) sowie die Festlegung von

verbindlichen Zielen für den Pfad zur Erreichung der Klimaneutralität.



Aufgrund der großen Bandbreite der Geschäftsmodelle und der verschiedenenAusgangslagen der teilnehmenden Institute gibt es unterschiedlicheZielerreichungsgrade. Detaillierte Berichte über die bisherige Umsetzung undgesetzte Ziele werden in den jeweiligen auditierten Jahresberichten bzw.Nachhaltigkeitsberichten oder anderen Berichtsformaten nächstes Jahrveröffentlicht. Eine erste Übersicht des aktuellen Status der jeweiligenInstitute ist unter http://www.klima-selbstverpflichtung-finanzsektor.de/einsehbar.In dieser Übersicht geben die Unterzeichner ihren aktuellen Umsetzungsgrad zujedem Bestandteil der Selbstverpflichtung anhand einer Selbsteinschätzung miteinem Farbcode an. Diese Einschätzung wird durch ergänzende Beschreibungen undBeispiele für konkrete Maßnahmen näher erläutert und geht damit auf dieUnterschiede zwischen den teilnehmenden Häusern ein.Die Vorbereitungsphase endet mit dem Erreichen dieser Zwischenziele. Ab 2023liegt der Schwerpunkt darauf, im laufenden Prozess die Messungen undDatenverfügbarkeit stetig zu verbessern, die gesetzten Ziele konsequentumzusetzen sowie diese in entsprechenden Reportings zu veröffentlichen.Eine weitere Bestrebung ist es, die Reporting-Formate zunehmend zustandardisieren, um eine bessere Vergleichbarkeit der Zielsetzungen undReportings zu erreichen. Des Weiteren weisen die Unterzeichner darauf hin, dassdie begrenzte Datenverfügbarkeit weiterhin eine große Herausforderung für dieMessung der tatsächlichen Klimafußabdrücke und daraus resultierend auch für dieZielsetzung und entsprechende Steuerung darstellt.Gemeinsamer Appell zur COP27Im Rahmen der COP27 appellieren die Unterzeichner an alle Beteiligten ausPolitik, Wirtschaft und Wissenschaft, die Klimakrise vor dem Hintergrund deraktuellen geopolitischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichenHerausforderungen weiterhin mit Nachdruck anzugehen.Informationen zur Klimaselbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors20 Akteure des deutschen Finanzsektors, mit Aktiva von mehr als 5,5 BillionenEuro und über 46 Millionen Kundenverbindungen in Deutschland, haben eineSelbstverpflichtung unterzeichnet, ihre Kredit- und Investmentportfolien imEinklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens auszurichten (http://www.klima-selbstverpflichtung-finanzsektor.de ). Durch die vereinbarteMessung, Veröffentlichung und Zielsetzung zur Reduzierung der mit den Kredit-und Investmentportfolios verbundenen Emissionen will der Finanzsektor einenKlimaschutzbeitrag leisten und eine nachhaltige und zukunftsfähigeWeiterentwicklung der Wirtschaft unterstützen. Damit kommt der deutscheFinanzplatz dem von der Bundesregierung Anfang 2019 gesetzten Ziel einen Schrittnäher, Deutschland zu einem der führenden Standorte für nachhaltige Finanzen(Sustainable Finance) zu machen.Diese aus dem Bankenbereich des Finanzsektors heraus entstandene Initiative hatdas Ziel, aktiv an der Gestaltung einer der für die Zukunftsfähigkeitwichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben mitzuwirken, nämlich der erfolgreichengesellschaftlichen Transformation zur Begrenzung des Klimawandels. DieUnterzeichner richten ihre jeweiligen Produkte und Dienstleistungen sowie ihreEngagements und Initiativen entsprechend aus, um durch die Finanzierung derTransformation hin zu einer emissionsarmen und klimaresilienten Wirtschaft undGesellschaft, die Erderwärmung auf deutlich unter 2,0 Grad zu begrenzen und das1,5-Grad-Ziel anzustreben.