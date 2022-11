regood - EDEKA führt neues Mehrwegsystem ein (FOTO)

Hamburg (ots) -



- EDEKA-Verbund startet eigenes Pfandsystem für den Außer-Haus-Verzehr

- Einfache Kreislaufabwicklung der recyclingfähigen Mehrweg-Becher und

Mehrweg-Bowls

- Behältnisse in verschiedenen Größen sind ab Januar 2023 erhältlich



Der EDEKA-Verbund geht einen weiteren Schritt in Sachen Abfallvermeidung und

führt mit regood ein eigenes Mehrwegsystem für den Außer-Haus-Verzehr ein. Egal

ob Heiße Theke, Salatbar oder Gastrobetrieb - die regood-Becher und -Bowls

können überall eingesetzt werden. Kund:innen können die Mehrwegbehältnisse gegen

einen Pfandwert bei ihrem teilnehmenden EDEKA- oder Marktkauf-Markt erwerben und

sie nach Gebrauch gegen Erstattung des Pfandwertes dort zurückgeben. Verfügbar

sind die in Deutschland hergestellten Mehrwegbehältnisse ab Januar 2023.





regood - ein Mehrwegsystem für alleMehrweg statt Einweg: So lautet schon seit Langem die Devise des EDEKA-Verbunds.Unter der Marke regood stellt EDEKA dem EDEKA-Einzelhandel nun eineumweltfreundliche und nachhaltigere Alternative zu Einwegkunststoffverpackungenzur Verfügung. Gleichzeitig schafft der Verbund durch die Implementierung eineseigenen Pfandsystems ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis für die Kund:innen undetabliert eine exklusive Lösung für den Außer-Haus-Verzehr. Die Becher und Bowlsin verschiedenen Größen können an der Heißen Theke, der Salatbar, dem Backshopoder im Gastrobereich eingesetzt werden. Bei der Entwicklung derregood-Behältnisse hat EDEKA sein Augenmerk vor allem auf eine hohe Qualität undnachhaltigere Gestaltung gelegt. Die langlebigen Becher und Bowls ausrecyclingfähigem Material sind flexibel einsetzbar und sogar für Mikrowelle undSpülmaschine geeignet. Zudem werden sie mit dem Blauer-Engel-Siegel zertifiziertsein, welches umweltschonende Produkte und Dienstleistungen kennzeichnet.Einfache Umsetzung in der PraxisDie regood-Abwicklung ist denkbar unkompliziert: Gegen einen Pfandwert, abhängigdavon ob Bowl oder Becher, erwerben EDEKA-Kund:innen die Behältnisse für ihreTo-Go-Speisen und -Getränke direkt in den teilnehmenden Märkten von EDEKA undMarktkauf. Nach Gebrauch können die Behältnisse gegen Erstattung des Pfandwerteswieder dort abgegeben werden. Von den Kaufleuten einwandfrei gereinigt, könnensie so erneut verwendet werden. Auf diese Weise will EDEKA dazu beitragen,Einwegmaterialien zu vermeiden, Ressourcen zu sparen und so insgesamt die Umweltzu schonen.Die regood-Becher und -Bowls sind in folgenden Größen erhältlich:- Becher klein 300 ml- Becher groß 400 ml- Kleine Bowl 600 ml- Geteilte Bowl 1.000 ml- Große Bowl 1.200 ml