Düsseldorf (ots) - Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sowie desUkrainekonflikts haben bei vielen Unternehmen Spuren hinterlassen und tun esnoch. Kein Wunder, dass die Inflationsrate im Oktober 2022 laut statistischemBundesamt bei voraussichtlich 10,4 Prozent liegen wird[1] und dassBundeswirtschaftsminister Robert Habeck für 2023 einen Rückgang desBruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent vorhersagt[2]. Zahlen, die belegen: VieleUnternehmen müssen sich neu sortieren und anders auf die Zukunft einstellen, alssie es einmal geplant haben. Entsprechend prognostizieren 97 Prozent derExperten, die Aurum Interim in seiner aktuellen Restrukturierungsstudie befragthat, einen steigenden Restrukturierungsbedarf in Deutschland. Worauf es dabeiankommt, zeigt der Leitfaden "11 Schritte für erfolgreiche Restrukturierungs-und Change-Prozesse" von Aurum Interim Management, einem der führenden InterimManagement Provider in Deutschland, der sich unter anderem auf das Thema"Restrukturierung" spezialisiert hat."Wir erfahren zurzeit eine deutlich gestiegene Nachfrage nachRestrukturierungsprojekten", sagt Samir Jajjawi, Restrukturierungsexperte undManaging Partner von Aurum Interim Management. "Und weil wir wissen, dass es inKrisenzeiten immer schnell gehen muss, haben wir einen Leitfaden für einenerfolgreichen Restrukturierungs- und Change-Prozess formuliert, der Unternehmenhelfen soll, die erforderlichen Schritte für eine Restrukturierung und einigewichtige Grundsätze immer im Blick zu haben." Der Leitfaden basiert auf denErgebnissen einer Restrukturierungsstudie, die Aurum 2022 bereits zum drittenMal durchgeführt hat. Dafür wurden 138 Interim Manager mit umfangreichenRestrukturierungserfahrungen befragt.11 Schritte für erfolgreiche Restrukturierungs- und Change-Prozesse1. Status quo schonungslos analysierenAn erster Stelle stehen die schonungslos offene Betrachtung und Bewertung deraktuellen Situation über alle Unternehmensbereiche hinweg. Die zentrale Frage:Was hat die Krise verändert, wo hat sie Schaden angerichtet oder wo könnte siegefährlich werden? Der ursprüngliche Businessplan und alle wichtigen KPIs werdendabei zu 100 Prozent auf den Prüfstand gestellt. "Ein radikaler Prozess, deraber notwendig ist", sagt Restrukturierungsexperte Jajjawi. "Und für den allesoften und harten Fakten auf den Tisch gelegt werden sollten."2. Gesamtunternehmerische Maßnahmen definierenDie Analyse des Status quo zeigt, wo Schwachstellen liegen. Abgeleitet darausgilt es - in enger Anlehnung an den gegebenenfalls korrigierten Businessplan -ein Paket an Restrukturierungsmaßnahmen zu definieren. Für die Sicherung des