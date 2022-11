HUGO BOSS ist "Green Ranking Champion 2022"

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - F.A.Z.-Institut und R.A.T.E. verleiht

im M-Dax Preis an HUGO BOSS | Analyse ermittelt vorbildlich eingestufte

Unternehmen in weltweiten Nachhaltigkeitsrankings



Weltweit gibt es hunderte Rankings, die die Nachhaltigkeit von Unternehmen

bewerten. Eine Analyse der 60 weltweit sichtbarsten öffentlich verfügbaren

Nachhaltigkeits- und ESG-Rankings und Awards hat nun ergeben: Unter den

deutschen M-Dax-Unternehmen schneidet HUGO BOSS am besten ab. Damit gewinnt das

Unternehmen den diesjährigen "Green Ranking Champion 2022". Der Preis wird am

10. November 2022 im Rahmen der "11. Responsible Leadership Conference" des

F.A.Z.-Instituts bei Fraport im neu gebauten Terminal 3 verliehen.