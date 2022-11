UBS stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei stark gelaufen, aber dadurch, dass die Prognosen für die Diagnostik-Sparte auf eine neue Basis gestellt würden, dürften die Markterwartungen an 2023 sinken, schrieb Analyst Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Mittwoch./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 47,99EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m