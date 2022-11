Die Landwirtschaft der Zukunft - Solargewächshäuser als Nahrungsmittellieferant (FOTO)

- Am 3. und 4. November fand in Spanien der Inversolar-Kongress unter dem Motto

"Die Zukunft ist hier" statt.

- Der Kongressteilnehmer und nordamerikanische Wissenschaftler Gary Stutte

erläuterte in Almería, wie die in Solargewächshäusern betriebene

Landwirtschaft zum Vorbild für die NASA und ihre Experimente zum Anbau von

Pflanzen in der Schwerelosigkeit geworden ist.

- Das Treffen brachte auch führende nationale und internationale Experten aus

verschiedenen Bereichen zusammen, um zu skizzieren, wie die Landwirtschaft der

Zukunft aussehen sollte - eine Landwirtschaft, die nachhaltiger, produktiver

und effizienter ist, um den demografischen Herausforderungen zu begegnen.



Die Weltbevölkerung wird in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich um 2

Milliarden Menschen wachsen, von heute 7,9 Milliarden auf 10 Milliarden im Jahr

2050. Dieser Bevölkerungszuwachs bedeutet zwangsläufig, dass man sich der

Herausforderung stellen muss, wie diese ernährt werden kann, und das in einem

Kontext, in dem der Klimawandel die Produktion von Nahrungsmitteln aufgrund der

Knappheit einer so wichtigen Ressource wie Wasser zunehmend erschweren wird.