DOUGLAS kürt Sieger*innen der Start-up Challenge BEAUTY FUTURES (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Gewinner*innen der DOUGLAS Start-up Challenge "BEAUTY

FUTURES" stehen fest: Drei Bewerber*innen konnten sich beim großen Finale im

DOUGLAS Headquarter in Düsseldorf in den Kategorien " Beauty & Health Product

Innovation ", " Beauty & Health Digital Solution " und " Sustainability

Innovation " behaupten. Mit dem Wettbewerb gibt DOUGLAS jungen Unternehmen die

Chance zu einer Zusammenarbeit mit Europas führender Premium-Beauty- und

Health-Plattform.



In der Kategorie " Beauty & Health Product Innovation " wurde das Berliner

Start-up Dr. Vivien Karl ausgezeichnet. Die Gründerinnen haben sich zum Ziel

gesetzt hat, das intime Wohlbefinden von Frauen in verschiedenen Lebensphasen

mit natürlichen, ästhetischen und wissenschaftlich fundierten

Intimpflegeprodukten zu stärken.