Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 09.11.2022

Kursziel: 9,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Q3: Verbesserte Profitabilität und gute Auftragslage trotz trister makroökonomischer Lage - Jintan-Transaktion konkretisiert sich

Schweizer Electronic hat am Freitag Kennzahlen für Q3 veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig über unseren Erwartungen liegen. So zeigten vor allem die Restrukturierungsmaßnahmen in Jintan erste Effekte in der Bottom-Line. Derweil ist u.E. der Transaktionsabschluss für das chinesische Werk in den nächsten Wochen realistisch.



Top-Line und Auftragslage positiv: Infolge eines deutlich über unserer Erwartung (32,0 Mio. Euro) liegenden Q3-Erlöses von 35,2 Mio. Euro (+13,9% yoy) weist Schweizer nach 9M einen Umsatz von 99,8 Mio. Euro aus (+10,5% yoy). Dabei ist vor allem die Entwicklung abseits der Automobilkunden erfreulich. So konnte mit Industriekunden ein Erlös von 30,8 Mio. Euro erzielt werden, wodurch sich deren Anteil auf 30,8% erhöhte (Vj.: 27,9%). Auch der Auftragsbestand konnte per Ende September auf 249,1 Mio. Euro ausgebaut werden (+51,3% yoy), wovon Auslieferungen i.H.v. 35,7 Mio. Euro noch für das Q4 vorgesehen sind.



Ergebnisverbesserung wirkt liquiditätsschonend: Das 9M-EBITDA ist mit -6,9 Mio. Euro wie erwartet defizitär, jedoch deutlich besser als erwartet (MONe: -9,6 Mio. Euro). In Q3 fuhr Schweizer hingegen auf EBITDA-Level eine schwarze Null ein, was u.E. die Effektivität der Restrukturierungsmaßnahmen in Jintan belegt. Nachdem wesentliche Investitionen und Tilgungsleistungen bereits in H1 getätigt wurden, konnte der Cash-Burn auf -0,6 Mio. Euro reduziert werden (H1: -9,6 Mio. Euro). In Kombination mit ungenutzten Kreditlinien bei Banken ergibt sich daraus ein Finanzierungsspielraum von ca. 10 Mio. Euro. Dabei entfällt das Finanzpolster im Wesentlichen auf den Standort Schramberg. Für den Standort Jintan sind alle Kredit- bzw. Factoring-Linien vollständig ausgenutzt, was den Stellenwert eines erfolgreichen Transaktionsabschlusses unterstreicht. Die EK-Quote nach 9M von 1,4% (Ziel: 6 bis 11%) verdeutlicht zusätzlich die Notwendigkeit eines weiteren Kapitalzuflusses.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 9,00 Euro