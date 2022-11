Top-Platzierung in Branchenranking / Klüh Catering in puncto Kundenservice als Qualitätsführer bestätigt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Wann immer Catering-Unternehmen in Deutschland auf den

Prüfstand gestellt werden, liegt Klüh Catering vorn. Jetzt haben das

Markforschungsinstitut ServiceValue und die Tageszeitung Die Welt Contract

Caterer unter dem Aspekt Kundenservice bewertet - das Familienunternehmen Klüh

belegt bei dem bundesweiten Vergleich einen hervorragenden zweiten Platz. Erst

im Mai dieses Jahres hatte das führende Fachmagazin gvpraxis die Cateringsparte

des Multiservice-Anbieters Klüh zur Nummer 1 der Contract Caterer gekürt - und

zwar zum neunten Mal in Folge.



Mit konsequentem Qualitätskurs konnte Klüh Catering bereits im September des

letzten Jahres den 1. Platz beim Deutschen Kunden-Award 2021/22 der Deutschen

Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH im Bereich "Kundenzufriedenheit" in

Betriebsrestaurants erobern. Kurz zuvor hatte die dfv-Mediengruppe Klüh Catering

mit dem als Branchen-Oskar geltenden "Frankfurter Preis - Großer Preis der

deutschen Gemeinschaftsgastronomie" ausgezeichnet.