Starkes Wachstum in den ersten neun Monaten 2022 Exyte steigert Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität

Stuttgart, Germany (ots/PRNewswire) -



- Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um über 25% auf neuen Höchstwert von 6,5

Milliarden EUR gestiegen

- Umsatz um knapp 60% auf 5,3 Milliarden EUR gewachsen

- Starke Umsatzsteigerung in allen drei Geschäftssegmenten

- Bereinigtes EBIT um 73% auf 308 Millionen EUR erhöht; bereinigtes EBITDA um

70% auf 340 Millionen EUR gestiegen

- Stärkung des strategischen Produktportfolios im Segment Technology and

Services durch Übernahme von Airgard Inc.

- Neue Arbeitgebermarke zur Gewinnung neuer Talente



Exyte GmbH (Exyte), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und

Bereitstellung von Hightech-Anlagen, setzt das starke Wachstum in den ersten

neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 fort. Das Unternehmen bleibt damit

weiterhin erfolgreich auf seinem ambitionierten Wachstumskurs, dem "Pathway to

Ten".