Yunex Traffic automatisiert das Verkehrsmanagement der Schweizer Nationalstraßen (FOTO)

Zürich (ots) -



- Yunex Traffic sichert sich den Zuschlag für das Projekt "Verkehrslenkung

Schweiz" mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Schweizer Franken.

- Kern des Projekts ist die Automatisierung und die zentrale Steuerung des

Verkehrsmanagements der Schweizer Autobahnen in einem benutzerfreundlichen

System.

- Das Bundesamt für Straßen (ASTRA) begründet die Entscheidung für Yunex Traffic

mit der größten Anforderungsabdeckung sowie der Einreichung des besten

Vorgehenskonzepts.



Das Bundesamt für Straßen (ASTRA) beauftragt Yunex Traffic mit der

Automatisierung des Verkehrsmanagements der Schweizer Nationalstraßen. Das

Projekt mit einem prognostizierten Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen

Schweizer Franken wurde in einem mehrstufigen Dialogverfahren vergeben. Yunex

Traffic überzeugte mit der besten Anforderungsabdeckung und dem besten

Vorgehenskonzept.





Das Bundesamt für Straßen (ASTRA) hat die Streckenausrüstungen der SchweizerNationalstraßen in den letzten Jahren stark ausgebaut und das operativeVerkehrsmanagement deutlich verbessert. Die Handhabung der Anlagen erfolgtjedoch noch nicht vollständig automatisiert über dezentrale Systeme.Das soll sich mit dem geplanten Projekt "Verkehrslenkung-Schweiz" ändern,welches die Automatisierung von Verkehrsmaßnahmen, beispielsweise eineGeschwindigkeitsreduktion bei stark wachsendem Verkehrsaufkommen, um den Verkehrim Fluss zu halten, und die einheitliche Bedienung derVerkehrsmanagement-Anlagen zum Ziel hat. Das neue System mit einer einheitlichenVerkehrsmanagementlogik bietet dem ASTRA viele erweiterte und neueFunktionalitäten, wie z.B. ein umfassendes Bild zur Verkehrslage, eine zentrale,überregionale Verkehrsbeeinflussung sowie eine zentrale, effizienteAnlagenversorgung (Konfiguration, Parametrierung).Yunex Traffic überzeugt wirtschaftlich und qualitativDas Projekt wurde nach einem mehrstufigen Dialogverfahren vergeben, welchesAnfang 2021 begann. Drei vom ASTRA evaluierte Anbieter entwickelten bis zuroffiziellen Ausschreibung im Oktober 2021 praxisorientierte Lösungen, welche dieAnforderungen des Projekts bestmöglich erfüllen sollten. Zudem wurde im Rahmendes Dialogs auch ein Prototyp entwickelt, um einzelne Anforderungen zu schärfenund weitere Erkenntnisse in die finale Ausschreibung zu übernehmen.Yunex Traffic sicherte sich in diesem mehrstufigen Prozess den Zuschlag fürdieses Großprojekt. Das ASTRA begründet die Entscheidung für Yunex Traffic mitder besten Anforderungsabdeckung und dem besten Vorgehenskonzept, wodurch dasAngebot in der Gesamtheit als das Vorteilhafteste angesehen wurde."Digitalisierung und Automatisierung sind die Schlüssel zu mehr Effizienz,