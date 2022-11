(Neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Aktienkurs, Analysten)

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger will mit einer verschlankten Verwaltung effizienter werden. Bis Ende 2023 sollen mit standardisierten Arbeitsabläufen und vereinfachten Strukturen jährlich rund 55 Millionen Euro eingespart werden. "Einsparungen werden nicht allein durch Stellenabbau erzielt, sondern vor allem auch durch organisatorische und strukturelle Maßnahmen", sagte Firmenchef Thomas Schulz am Dienstagabend der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Das Unternehmen habe in den letzten Jahren viel in die Digitalisierung investiert. Am Aktienmarkt kam das Sparprogramm am Mittwoch nicht gut an, weil es zunächst erst einmal Geld kostet.

Am frühen Nachmittag verloren die Aktien fast 14 Prozent an Wert. Erstmals seit Mai 2021 wurden wieder weniger als 25 Euro für die Titel gezahlt. "Eine weitere Restrukturierungsrunde zu recht hohen Kosten ist etwas enttäuschend", schrieb vor diesem Hintergrund der Gregor Kuglitsch, Analyst bei der Schweizer Bank UBS. Das dritte Quartal von Bilfinger wurde derweil am Markt generell als zufriedenstellend bis erfreulich gewertet.