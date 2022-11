(Neu: Weitere Details)



HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der letzte Auftritt von Kasper Rorsted in seiner Funktion als Adidas-Vorstandschef dauerte nur einige Minuten: Ein paar Worte des Dankes, ein bisschen Rückblick auf das in sechs Jahren Geleistete und natürlich der obligatorische Glückwunsch an den Nachfolger Björn Gulden, der bei Puma einen "grandiosen Job" gemacht habe - dann war es für Kasper Rorsted vorbei. Am Freitag wird Finanzvorstand Harm Ohlmeyer offiziell übernehmen, bevor zum Jahresstart 2023 Gulden kommt und für frischen Wind sorgen soll. An der Börse gab es bereits Vorschusslorbeer - die Adidas-Papiere stieg seit Bekanntwerden der Personalie am vergangenen Freitag um fast 30 Prozent.

Am Mittwoch ging es weiter nach oben und das, obwohl Adidas einmal mehr in diesem Jahr die Prognosen senken musste. Die Investoren richten offenbar ihren Blick schon ganz nach vorne und haben das schlechte Ergebnis der vergangenen Monate und die trüben Aussichten für das laufende Jahr abgehakt. JPMorgan-Expertin Chiara Battistini erwartet sich viel von Gulden. Dieser habe den Konkurrenten Puma zurück in die Spur gebracht, nach Jahren deutlich unterdurchschnittlicher Entwicklung und Marktanteilsverlusten. Er habe bei der Konkurrenz wohl genau da Akzente gesetzt, wo Adidas jetzt ebenfalls frischen Schwung brauche: bei Produkten und Kommunikation.