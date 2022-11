AFFINITY 2 SETZT EINEN NEUEN STANDARD FÜR KREATIVSOFTWARE.

NOTTINGHAM, England, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Serif hat heute die lang erwartete Version 2 seiner preisgekrönten Affinity-Suite enthüllt. Affinity V2 ist ab sofort mit einem großzügigen Rabatt zur Veröffentlichung erhältlich. Alle drei Produkte, deren erste Versionen bereits die Kreativbranchen im Sturm erobert hatten, sind komplett neu aufgesetzt und bieten jede Menge fantastischer neuer Features in einem eleganten neuen Gewand.

Affinity Photo 2 – die leistungsstarke Komplettlösung für Fotobearbeitung und Rastergemälde

– die leistungsstarke Komplettlösung für Fotobearbeitung und Rastergemälde Affinity Designer 2 – der kreative Zeichenprofi für intuitives Grafikdesign und Illustrationen

– der kreative Zeichenprofi für intuitives Grafikdesign und Illustrationen Affinity Publisher 2 – der flinke DTP-Profi für alle Layoutprojekte. Dank StudioLink lassen sich die Werkzeuge der anderen zwei Affinity-Apps direkt in Publisher einsetzen.

Affinity V2 wurde speziell für die Ansprüche kreativer Köpfe entworfen und vereint Fotobearbeitung, Grafikdesign, Illustration und DTP in einem eleganten Workflow, mit dem sich alle Ideen so umsetzen lassen, wie geplant. So eine wirklich runde Komplettlösung gibt es bis jetzt bei keiner anderen App-Suite.

Ashley Hewson, Managing Director des Affinity-Entwicklers Serif, hierzu (alle folgenden Zitate übersetzt):

„Affinity V2 setzt neue Standards für Kreativsoftware und ist bei Weitem die größte und aufregendste Veröffentlichung in der Geschichte von Serif. Zum ersten Mal bringen wir die neuesten und leistungsstärksten Versionen all unserer Produkte gleichzeitig auf den Markt, und ihre Funktionspalette kann sich wirklich sehen lassen.

„Wir bei Serif wissen ganz genau, dass wir nicht für uns selbst arbeiten. Wir arbeiten für die Fotoredakteure, die Künstler, die Illustratoren, die Designer – all die Leute, die sich Tag für Tag auf die Affinity-Apps verlassen.

„Wir haben unermüdlich gearbeitet, um nicht nur viele der neuen Features umzusetzen, die sich unsere Kunden wünschen, sondern auch jede Menge Erweiterungen bei der Bedienung und Optimierungen im Workflow, sodass Sie mit den Apps noch produktiver arbeiten können als je zuvor. Wir sind überzeugt, dass sowohl unsere Stammkunden als auch alle Neueinsteiger diese Affinity-Versionen lieben werden."