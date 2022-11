Frankfurt am Main (ots) -



- Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) macht mit Unterstützung der KfW IPEX-Bank

und der DAL den nächsten Schritt zu einer emissionsfreien Flotte - Betrieb der

Heidekrautbahn mit 100% regionaler grüner Energie ab 2024

- Zukunftsweisender Beitrag zu Dekarbonisierung und Modernisierung des

Schienenverkehrs

- Aufgabentrennung nach dem Mobility Owner Konzept



Die KfW IPEX-Bank und die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) haben eine

Investition der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) in sieben Wasserstofftriebzüge

für den Betrieb des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs im Netz

Heidekrautbahn erfolgreich umgesetzt. Die Finanzierung der maßgeschneiderten

Leasingstruktur über insgesamt rund 60 Mio. Euro durch die KfW IPEX-Bank wurde

gemeinsam mit der DAL strukturiert und hat eine Laufzeit von 25 Jahren ab

Ablieferung der Züge.





Die historische Strecke der Heidekrautbahn wird durch die NiederbarnimerEisenbahn betrieben - mit der Beschaffung und Vermietung derWasserstofffahrzeuge hat sie die DAL als Leasinggeber beauftragt. DieAufgabenteilung nach dem Mobility Owner Konzept, bei dem Besitz und Betrieb derFahrzeuge voneinander getrennt sind, bietet den Beteiligten viele Vorteile.Die hochmodernen, innovativen Züge vom Typ Mireo Plus H des Herstellers Siemens Mobility werden in Deutschland gefertigt. Ausgestattet mit einemBrennstoffzellen-Antrieb und einer Lithium-Ionen-Batterie werden dieWasserstoffzüge der zweiten Generation für vollständig CO2-emissionsfreieMobilität sorgen.Sie sollen ab 2024 die Dieseltriebfahrzeuge ersetzen, die auf dernicht-elektrifizierten Eisenbahnstrecke in der Metropolregion Berlin-Brandenburgderzeit noch im Einsatz sind. Zeitgleich mit dem Wasserstoffprojekt ist geplant,die historische, seit dem Mauerbau unterbrochene Stammstrecke der Heidekrautbahnzu reaktivieren und wieder in Betrieb zu nehmen. Im gesamten Netz derHeidekrautbahn werden durch den Betrieb der neuen Züge pro Jahr rund 1,1 Mio.Liter Diesel eingespart, was bei Verwendung von grünem Wasserstoff einemEinsparpotenzial von rund 3.310 t CO2 entspricht.Der Wasserstoff- bzw. Brennstoffzelltechnologie kommt aufgrund des vorhandenenErneuerbare-Energien-Angebots in der Region Brandenburg eine Schlüsselrolle zu:Um den benötigten grünen Wasserstoff vor Ort in der Region zu produzieren, istdie Errichtung eines Wasserstoffwerks in der Nähe der Heidekrautbahn geplant.Der dafür notwendige Strom soll vollständig regional aus Wind- undSonnenenergie gewonnen werden. Mit einer Wasserstofftankstelle auf demBetriebsgelände der NEB werden die infrastrukturellen Voraussetzungen