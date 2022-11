Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) - Rico Hölscheidt von mehrfachpersonal.de ist Recruiting-Experteund hilft, gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Serghei Prisacari,IT-Unternehmen dabei, sichtbar zu werden und langfristig qualifizierteFachkräfte für ihr Unternehmen zu gewinnen. Er weiß, welche Probleme die Branchehat, warum IT-Unternehmen jetzt aktiv werden müssen und welche Vorteile eineBewerberdatenbank hat.Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Besonders betroffen ist dabei auch dieIT-Branche. Eine Besserung ist jedoch nicht in Sicht - im Gegenteil.Unternehmen, die heute schon Probleme haben, müssen jetzt aktiv werden, umkünftig nicht in große Schwierigkeiten zu geraten. "IT-Unternehmen brauchen mehrSichtbarkeit bei ihrer Zielgruppe - und das sind in diesem Fall nicht dieKunden, sondern die Bewerber", erklärt Rico Hölscheidt von mehrfachpersonal.de.Der Experte kennt die Stellschrauben, die es zu drehen gilt und weiß, wie mandem Fachkräftemangel am besten die Stirn bietet. Hierzu rät er Unternehmen durchzeitgemäße Methoden einen Zustrom an Bewerbern für sich zu gewinnen und dieseanschließend, mit Einverständnis der Bewerber, in einer Bewerberdatenbank zupflegen und im Auge zu behalten. Neben den sofort einstellbaren Kandidaten wirdes auch Bewerber geben, die erst noch ihr Studium absolvieren oder etwas mehrBerufserfahrung sammeln müssen, dann aber nach einer bestimmten Zeiterstklassige Mitarbeiter werden, die oft viele Jahre im Unternehmen bleiben.Leider werden sowohl die modernsten Methoden zur Bewerbergewinnung als auch dieNotwendigkeit eines guten und dauerhaften Überblicks von vielen IT-Unternehmernunterschätzt.Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Serghei Prisacari hat Rico Hölscheidt essich zur Aufgabe gemacht, IT-Dienstleister dabei zu unterstützen, qualifizierteFachkräfte zu gewinnen. Mit mehrfachpersonal.de zeigen sie ihren Kundeneffektiv, wie sie sich als Wunscharbeitgeber positionieren können. Durch neueStrategien überzeugen sie genau die wechselwilligen Top-Kandidaten aus derIT-Branche, die zu ihrem Unternehmen passen. "Wir bringen erstklassigeArbeitgeber mit den besten Talenten zusammen, damit diese den technologischenFortschritt weiter vorantreiben", erklärt Recruiting-Experte Rico Hölscheidt. Erkennt die aktuellen Probleme der Branche und weiß, wie diese effizient undnachhaltig gelöst werden können.Die Personalprobleme der IT-BrancheNicht unschuldig an der schwierigen Situation am Arbeitsmarkt ist auch derdemografische Wandel. Die aktuell präsente Generation der Babyboomer erreichtdas Rentenalter. Damit stehen Unternehmen vor der Herausforderung, deren Wissenund Kapazität im Unternehmen zu erhalten. Hinzu kommt die Problematik, dass