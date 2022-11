NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer bislang starken Woche dürften die wichtigsten US-Indizes am Mittwoch zunächst etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp anderthalb Stunden vor der Startglocke 0,38 Prozent tiefer auf 33 036 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 wird von IG mit 11 034 Punkten und damit mit 0,23 Prozent im Minus erwartet.

Im Blick stehen die Zwischenwahlen in den USA, die sogenannten Midterms. Ersten Ergebnissen zufolge blieb die zunächst erwartete Erfolgswelle der Republikaner offenbar aus. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, betonte gleichwohl, dass für die Finanzmärkte der Ausgang der Kongresswahlen eigentlich von keiner größeren Relevanz sei. Wichtiger für die Märkte seien die Themen Inflation und Geldpolitik. Die nächsten Daten zur Teuerung stehen am morgigen Donnerstag an.