Vicinity Motor Corp. sichert sich Stromversorgungslösung für US-Fertigungsstätte in Ferndale (Washington)

Das Management geht von einem Beginn der Produktion im 1. Quartal 2023 aus; die Fahrzeugproduktion in Aldergrove (BC, Kanada) wird parallel zu den kurzfristigen Fertigstellungsbemühungen in Ferndale ungestört fortgesetzt

Die Fertigungsstätte in Ferndale und die damit verbundenen Vermögenswerte, die voraussichtlich eine Freihandelszone für den grenzüberschreitenden Handel darstellen werden, sind unbelastet und haben einen Gesamtwert von mehr als 15 Millionen US-Dollar

VANCOUVER, BC - 9. November 2022 - Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) („Vicinity“ oder das „Unternehmen“), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, informiert heute über den aktuellen Stand des Baus der neuen Fertigungsstätte des Unternehmens in Ferndale (Washington, USA).

Wie bereits angekündigt, befindet sich das Grundstück in der Nähe des kanadischen Hauptsitzes des Unternehmens in Aldergrove (British Columbia) mit leichtem Zugang zu Hafen-, Bahn- und Lkw-Versand- und Empfangseinrichtungen. In der Produktionsstätte werden die Fahrzeugmontage und -aufrüstung, die „Buy America“-konforme Montage, Inspektionen vor der Auslieferung, Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie allgemeine technische Arbeiten und Serviceleistungen erfolgen.

„Wir freuen uns, dass die Beschaffung und die Installation einer Stromversorgungslösung für unsere Fertigungsstätte in Ferndale voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen werden, sodass wir unsere Nutzungsgenehmigung erhalten können“, sagt William Trainer, Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. „Das Werk in Ferndale ist insofern spannend, da es für die Fertigung von Bussen und Lkw gebaut wurde, und weist eine Kapazität von bis zu 1.000 Bussen pro Jahr oder bis zu 10.000 Lkw bei der prognostizierten maximalen Fertigungsleistung auf. Wir bemühen uns derzeit um die Zertifizierung unseres 4,2 Acres großen Campus als Freihandelszone, sodass unsere Fahrzeuge problemlos nach Kanada exportiert werden können.“