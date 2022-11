Inflationsausgleich auch beim Solidaritätszuschlag geplant

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ampel-Koalition will die Auswirkungen der hohen Inflation auf den Solidaritätszuschlag ausgleichen. Dafür soll die Freigrenze, bis zu der kein Soli anfällt, in zwei Stufen bis 2024 auf 18 130 Euro angehoben werden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Wer also im Jahr weniger als 18 130 Euro Einkommensteuer zahlt, muss dann keinen Solidaritätszuschlag entrichten. Die Reform muss im Bundestag noch beschlossen werden.

Nach Berechnungen aus dem Finanzministerium müsste man dann bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 66 915 Euro keinen Soli zahlen - die Grenze liegt rund 4000 Euro höher als in diesem Jahr. Eine Teilzahlung fiele bis zu einem Einkommen von 104 009 Euro an, wer mehr verdient, müsste den vollen Soli entrichten.