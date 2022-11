Eine Mega-Übernahme in der Kryptobranche erschüttert die Märkte und reißt auch den Bitcoin abwärts. Die weltgrößte Kryptobörse Binance will den größten Teil des Geschäfts des Rivalen FTX übernehmen. "Heute Nachmittag hat FTX um unsere Hilfe gebeten. Es gibt einen erheblichen Liquiditätsengpass", twitterte Binance-Chef Changpeng Zhao am Dienstag.

Noch am Sonntag hatte Zhao selbst mit einem Tweet Zweifel an den Geldreserven von FTX gesät. Daraufhin kam es in den vergangenen Tagen zu enormen Mittelabzügen bei der Handelsplattform. US-Medien zufolge wollten Kunden innerhalb von 72 Stunden rund sechs Milliarden US-Dollar abheben. FTX-Chef Sam Bankman-Fried selbst soll dies Mitarbeitern gesagt haben.