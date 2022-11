NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben nach den Zwischenwahlen am Mittwoch nachgegeben. Der Dow Jones Industrial fiel unter die vielbeachtete Marke von 33 000 Punkten und notierte zuletzt 0,84 Prozent tiefer bei 32 883,76 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,91 Prozent auf 3793,19 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 1,21 Prozent auf 10 926,10 Punkte.

Im Blick stehen die Zwischenwahlen in den USA, die sogenannten Midterms. Ersten Ergebnissen zufolge blieb die zunächst erwartete Erfolgswelle der Republikaner aus. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, betonte gleichwohl, dass für die Finanzmärkte der Ausgang der Kongresswahlen eigentlich von keiner größeren Relevanz sei. Wichtiger für die Märkte seien die Themen Inflation und Geldpolitik. Die nächsten Daten zur Teuerung stehen am Donnerstag an.