Luyuan übernimmt weltweit die Führung bei der Lösung des technischen Problems bezüglich hoher Temperaturbeständigkeit von Motoren

JINHUA, China, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- „Flüssigkeitskühlung hat gute Chancen!" -- Am 1. November fand in Jinhua, Provinz Zhejiang, ein Treffen zur Diskussion und zum Austausch über die Flüssigkühlungskerntechnologie von Luyuan statt. Ni Jie, Präsident von Luyuan, hielt eine offene Rede zum Thema „Flüssigkühlungstechnologie von Luyuan steht bei der hochwertigen Entwicklung der neuen Generation elektrischer Zweiräder an der Spitze."

Gegenwärtig hat Luyuan weltweit die Führung bei der Lösung des technischen Problems bezüglich hoher Temperaturbeständigkeit von Motoren übernommen. Luyuan wurde 1997 gegründet und ist einer der ersten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen mit technologischer Innovation die Entwicklung der Branche vorangetrieben. Im Jahre 2020 kam eine Reihe von branchenführenden Kerntechnologien, die von Luyuan produziert wurden, auf den Markt, darunter flüssigkeitsgekühlte Motoren, luftgekühlte Steuerungen und intelligente SOC-Dauerlaufsysteme. Eine neue Flüssigkeitskühlungstechnologie, die alle Kategorien abdeckt, wird in Kürze verfügbar sein, was einen wichtigen Meilenstein für Luyuan bei der Entwicklung von Flüssigkeitskühlung darstellt.