iC Consult s'implante en France / Avec la création de iC Consult France, le leader des services IAM ouvre l'accès au marché Français en pleine croissance

Andreas Neumann, CEO responsable de iC Consult D-A-CH et France, explique : " Au

cours des deux dernières années, notre activité s'est développée de façon

remarquable. Grâce à nos offres de services managés très intéressantes pour nos

clients, nous sommes prêts à assumer une croissance organique supplémentaire.

Nous profitons de cette dynamique pour étendre notre présence internationale et

renforcer notre position sur les marchés européens. Troisième plus vaste

économie d'Europe, la France est une région capitale à nos yeux et c'est avec

beaucoup d'enthousiasme que nous nous implantons sur ce marché porteur. "





Jérôme Meur prendra la tête de iC Consult France à Paris en qualité de ManagingDirector. Cet expert en identité de renom peut faire valoir une longueexpérience et des relations privilégiées avec la communauté de la cybersécuritéen France. Avant de rejoindre les rangs de iC Consult, il a occupé le posted'Identity Architect dans plusieurs groupes français, et à ce titre connaît bienles besoins et les exigences des entreprises clientes nationales etinternationales." Grâce à la transformation digitale, le modèle de sécurité Zero Trust axé surl'identité pour les collaborateurs et les clients prend rapidement son essor enFrance ", explique Jérôme Meur. " Dans ce contexte dynamique, nous proposons auxentreprises un large éventail de services IAM managés, à la fois performants etmodulaires, qui allégeront la charge de travail de leurs équipes internes enassurant pour elles des tâches de routine à la fois chronophages et onéreuses.J'ai hâte d'oeuvrer à établir iC Consult comme un partenaire de référence enmatière de solutions IAM en France. "Dr. Heiko Klarl, Chief Marketing et Sales Officer chez iC Consult, renchérit : "Nos clients et partenaires peuvent exploiter tout le potentiel de notre richegamme de solutions IAM. Avec nos services IAM managés, nous offrons auxentreprises un package clé en main complet, gage de sérénité et synonyme devaleur ajoutée immédiate. Reposant sur des normes établies et desfonctionnalités d'automatisation puissantes, nos solutions permettent à nosclients d'intégrer et d'incorporer de nouvelles applications plus rapidement,contribuant ainsi à accélérer les délais de lancement et à réduire les coûts. "À propos de iC ConsultÉtabli en Allemagne et fort de plus de 800 collaborateurs, le groupe iC Consultest le leader indépendant du conseil, de l'intégration de systèmes et de laprestation de services managés dans le domaine de la gestion des identités etdes accès (IAM, Identity and Access Management).Attachés avant tout à l'excellence et à l'innovation, soutenus par une équiped'experts chevronnés et par des technologies de pointe dans l'espace IAM, nousproposons à nos clients des solutions de cybersécurité d'exception. Notre offrede services managés IAM couvre de nombreux domaines tels que le conseil,l'architecture, l'implémentation, l'intégration, le support ou les opérations.iC Consult possède des bureaux en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Espagne,en Bulgarie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Inde et en Chine. Lesplus grandes entreprises au monde nous font confiance pour protéger et gérerleurs ressources les plus précieuses : leurs identités. Pour plusd'informations, rendez-vous sur http://www.ic-consult.com .