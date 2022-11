Female-founded Vitamin-Brand BEARS WITH BENEFITS wird von französischem Marktführer HAVEA Group übernommen (FOTO)

München (ots) - Havea, europäischer Marktführer im Bereich Natural Health,

übernimmt das Münchner Femhealth-Startup BEARS WITH BENEFITS, das

Nahrungsergänzungsmittel rund um Frauengesundheit in Form von Gummies entwickelt

und vertreibt.



2018 von Laurence Saunier und Marlena Hien in München gegründet, hat BEARS WITH

BENEFITS in nur 4 Jahren eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben und

ist heute Marktführer im rasch wachsenden Markt für Gummy-Vitamine in Europa.

Das Unternehmen vertreibt seine leckeren Bärchen im Parfümerie- und

Drogeriemarkthandel (u.a. dm, Rossmann, Douglas) sowie über eigene Onlineshops

in Deutschland, Italien, Frankreich und Schweiz. Befeuert durch eine aktive

Community von über 150.000 Social Media Followern ist der D2C-Channel

("Direct-to-consumer") heute wichtigster Absatzkanal der Brand. Das Unternehmen,

das bereits in seinem ersten vollen Geschäftsjahr über EUR1m Umsatz

erwirtschaftete, wuchs bislang ohne Investoren ("bootstrapped") mit 3-stelligen

Wachstumsraten pro Jahr. Neben Deutschland stellt Italien den wichtigsten

Auslandsmarkt dar.