Energica, Tochtergesellschaft von Ideanomics, präsentiert auf der Mailänder Motorrad-Messe ihre Produktpalette für 2023 und aktuelle Informationen zu Dienstleistungen und Strategie

NEW YORK, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Ideanomics (Nasdaq: IDEX), ein globales Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung der kommerziellen Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) konzentriert, gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Energica ihre Produktpalette für 2023, insgesamt zehn Motorräder, auf der EICMA präsentieren wird. Livia Cevolini, CEO von Energica, und andere Führungskräfte des Unternehmens werden anwesend sein und weitere Informationen über Produktvarianten, Technologie, Service-Updates und die Geschäftseinheit Energica Inside geben.

„Seit mehr als einem Jahrzehnt spielt Energica eine immer größere Rolle auf der EICMA", sagte Livia Cevolini, CEO von Energica. „Unsere wachsende Präsenz bei dieser Veranstaltung spiegelt den Erfolg von Energica wider. Wir haben ein rasches Wachstum in fast jedem Land erlebt, in dem wir unsere Produkte verkaufen, sind in spannende neue Märkte eingetreten und haben vier Jahre beim FIM Enel MotoE World Cup gefeiert. Ich freue mich darauf, auf der EICMA mitzuteilen, wie Energica auf dieser bemerkenswerten Erfolgsbilanz aufbauen wird."

Präsentiert wird das kürzlich eingeführte neue Modell Experia sowie die Modelle Ego+, Eva Ribelle und EsseEsse9+. Energica verbessert seine Produkte kontinuierlich mit innovativen Technologieaktualisierungen, um sicherzustellen, dass Energica-Motorräder mehr Leistung, Drehmoment und Reichweite liefern als jedes andere Elektromotorrad auf dem Markt. Energica führt außerdem eine Garantieerweiterung ein, die Kunden erwerben können und die den Akku für einen Zeitraum von fünf Jahren abdeckt, unabhängig von den zurückgelegten Kilometern.

Energica wird außerdem eine Sonderausgabe des Experia für Polizeiflotten vorstellen, ein spannendes neues Marktsegment für das Unternehmen. Dieses speziell angepasste Modell baut auf der Lieferung von 88 Motorrädern des Modells essese9+ an die indonesische Nationalpolizei auf. Mit kürzlich erweiterten Fertigungskapazitäten und einem wachsenden globalen Vertriebsnetzwerk ist Energica bereit, Polizeiflotten überall auf der Welt zu beliefern.

Als ein Unternehmen, dessen Schwerpunkt darauf liegt, anderen Branchen bei einer schnelleren Elektrifizierung zu helfen, wird Energica Inside den EICMA-Besuchern eine Gelegenheit bieten, die proprietäre, innovative Technologie des Unternehmens aus der Nähe zu sehen. Ausgestellt werden der Motor E2110, der gemeinsam mit dem italienischen Unternehmen Mavel entwickelt wurde, und die Fahrzeugsteuereinheit von Energica. Der Motor E2110, der das Experia antreibt, hat Anwendungen in der Landwirtschaft, im Seeverkehr und in der Luftfahrt.