------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

06:30 CHE: Züblin, Halbjahreszahlen (9.30 h Call)

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Steel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, 9Monatszahlen und Investorentag

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 h Pressecall, 14.30 h Analystencall) 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Synlab, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: HomeToGo, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Capital Markets Day mit neuen Mittelfristzielen und Strategie (9.00 h Pk) 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:10 DEU: Knaus-Tabbert, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:25 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:25 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

07:30 DEU: New Work, Q3-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen (10.00 h Pk) (detailliert) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (11.00 h Call)

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: OHB, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:30 GBR: Zeal Network, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q4-Zahlen (11.00 h Call)

07:30 NLD: Aegon, Q3-Zahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen (12.00 Call Analysten) 07:35 DEU: Medios, Q3-Zahlen

07:50 DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlen

07:55 DEU: Stemmer Imaging, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Westwing, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 DEU: Hawesko, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Va-Q-Tec, Q3-zahlen

08:00 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen