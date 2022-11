WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach den jüngsten Zuwächsen etwas schwächer geschlossen. Der ATX gab um 0,43 Prozent auf 3145,19 Punkten ab, nachdem er zuvor drei klare Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen wurde der jüngste Erholungsschub überwiegend gestoppt.

Auf den heimischen Leitindex drückten zur Wochenmitte vor allem die Abschläge der schwergewichteten Bankenwerte. In Wien rückten in der laufenden Berichtssaison auf Unternehmensebene zudem Voestalpine , FACC und Addiko Bank mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Auch gab es neue Analystenmeinungen zu Andritz , Semperit, Rosenbauer und Verbund.