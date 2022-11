(Neu: Struktur)



KIEW (dpa-AFX) - Angesichts der ukrainischen Attacken gibt Russland mit Cherson jetzt die einzige in dem Krieg eroberte Gebietshauptstadt auf. Die Truppen würden sich aus der Stadt und weiteren Teilen des dort besetzten Gebiets zurückziehen, kündigte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch an. Nach Erkenntnissen des britischen Geheimdienstes sind auch andernorts die Probleme erheblich. So sei noch monatelang mit Nachschub-Problemen über die bei einer Explosion beschädigte Krim-Brücke zu rechnen. "Die russischen Anstrengungen, die Krim-Brücke zu reparieren, gehen weiter, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie vor September 2023 vollständig funktionsfähig sein wird", hieß es im täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London.

Russen verlieren Cherson an die Ukraine