Auslöser der seit Wochen andauernden Demonstrationen in dem Land war der Tod von Mahsa Amini. Die 22-Jährige war von der Sittenpolizei festgenommen worden und starb am 16. September im Polizeigewahrsam./ax/DP/ngu

Die Iran-Politik ist allerdings auch innerhalb der Ampel-Koalition umstritten. "Deutschland muss beim Schutz der Menschenrechte entschlossener halten", betonte die FDP-Abgeordnete Renata Alt ausdrücklich an Baerbocks Adresse. "Die Entscheidungen, Sanktionen zu verhängen, dauern zu lange und sind zu zögerlich."

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesregierung und Opposition haben sich im Bundestag eine heftige Auseinandersetzung um den richtigen Kurs in der Iran-Politik geliefert. "Deutschland leistet zu wenig", bemängelte der CDU-Abgeordnete Norbert Röttgen am Mittwoch. Durch eine "Politik des minimalen Drucks auf das Regime" werde die iranische Protestbewegung im Stich gelassen. Außenministerin Annalena Baerbock wies die Kritik zurück: "Wir lassen nicht nach", versicherte die Grünen-Politikerin. "Jeden Tag werden wir versuchen, weitere Sanktionspakete auf den Weg zu bringen."

Kritik an Baerbocks Iran-Politik

Kritik an Baerbocks Iran-Politik 'Deutschland leistet zu wenig'

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer