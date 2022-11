Moderate Kursgewinne gab es auch in Budapest, wo der Bux um 0,30 Prozent auf 43 973,77 Einheiten anstieg. Bei den Indexschwergewichten kamen die Anteile an der OTP Bank und am Pharmakonzern Richter nicht vom Fleck, während MOL -Papiere 0,9 Prozent an Wert gewannen. Magyar Telekom verteuerten sich nach Zahlen um 2,6 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Mittwoch mit uneinheitlicher Tendenz aus dem Handel gegangen. Moderaten Gewinnen in Prag und Budapest standen klare Abschläge in Moskau gegenüber, während es in Warschau nur wenig Bewegung gab. Damit folgten die osteuropäischen Handelsplätze nur bedingt der schwächeren Entwicklung in den USA und Westeuropa.

