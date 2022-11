Das neue Poppulo transformiert Kommunikation und Arbeitsplatzerlebnisse

Die neue Poppulo-Organisation wird ihren Kunden eine Plattform mit dem Namen Poppulo Harmony bieten, die das Beste aus der Technologie von FWI, SmartSpace und Poppulo zu einer umfassenden Lösung für Kommunikation und Arbeitsplatzerlebnis kombiniert. Poppulo Harmony ermöglicht leistungsstarke Mitarbeiterkommunikation, Kundenkommunikation und Arbeitsplatzerlebnisse, um Unternehmen dabei zu unterstützen, wichtige Mitarbeiter und Kundenzielgruppen effektiver anzusprechen.

In einer kürzlich durchgeführten Poppulo-Umfrage unter amerikanischen und europäischen Unternehmensvorständen und Führungskräften in Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern wurde die Verbindung zwischen Mitarbeitererfahrung und Kundenerfahrung mehrheitlich anerkannt, und 58 % der Befragten stimmten zu, dass die Bereitstellung von hervorragenden Mitarbeitererlebnissen sich in hervorragende Kundenerlebnisse überträgt. Zusätzlich zu unseren Omnichannel-Möglichkeiten für Mitarbeiterkommunikation ermöglicht Poppulo Harmony auch ein gezieltes Kundenkommunikationserlebnis.

„Der Name Poppulo stammt aus dem lateinischen Wort für ‚Menschen' – populus", sagte David Levin, CEO des neuen Poppulo. „Menschen zu verbinden steht bei allem, was wir als Unternehmen tun, im Mittelpunkt. Wir haben heute die Plattform Poppulo Harmony für Kunden vorgestellt, welche die größten Stärken der Produkte verbindet, die sie in ihren eigenen Bereichen zu Marktführern gemacht haben. Erfolgreiche Unternehmen kennen das Ausmaß, in dem das Mitarbeitererlebnis, das Kundenerlebnis und das finanzielle Endergebnis definiert ‒ und dass Kommunikation der Schlüssel zu beidem ist."