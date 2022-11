Alphawave IP erhält den TSMC OIP Partner of the Year Award 2022 für High-Speed-SerDes-IP-Innovationen

Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem Alphawave die prestigeträchtige Auszeichnung für Design Enablement der nächsten Generation erhalten hat.

TORONTO und HSINCHU, Taiwan, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für weltweite Technologie-Infrastruktur, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den TSMC OIP Partner of the Year Award 2022 für High-Speed-SerDes-IP-Innovationen erhalten hat. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem Alphawave IP den Preis gewonnen hat. Mit diesem Preis werden die TSMC Open Innovation Platform (OIP) Ökosystempartner für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr im Bereich Design Enablement der nächsten Generation ausgezeichnet.