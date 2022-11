Zu wenig versprochen, Kommentar zur Commerzbank von Anna Sleegers Frankfurt (ots) - Die Commerzbank hat ein weiteres Mal geliefert. Den bereits angekündigten Belastungen aus dem Geschäft der polnischen Tochter zum Trotz hat das Institut im dritten Quartal das beste Ergebnis seit mehr als einem Jahrzehnt verbucht. Dank der vor allem in Polen massiv gestiegenen Zinsen schrammte der Konzern mit einem Nettogewinn von 963 Mill. Euro in den ersten neun Monaten nur knapp am für das Gesamtjahr avisierten Milliardenziel vorbei.

Offensichtlich ist es dem Management in den vergangenen anderthalb Jahren gelungen, die Kosten in den Griff zu bekommen und die Effizienzvorteile des digitalen Vertriebs zu nutzen. So ist nach Angaben der Commerzbank der Abbau von mehr als 8000 Stellen bereits geregelt. Um die 450 geschlossenen Filialen zu ersetzen, hat die Privatkundensparte bundesweit zwölf Beratungszentren in Betrieb genommen. Und noch in diesem Monat sollen die ersten Mittelstandskunden in die neu aufgebaute Direktbank überführt werden.