Novavax Phase-3-Studie COVID-19 Omikron unterstützt den weiteren und zukünftigen Einsatz des Novavax Prototyp-Impfstoffs als Booster

Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire) -



- Der Novavax BA.1 Impfstoffkandidat hat den primären Endpunkt der Stammänderung

erreicht, was ggf. die Entwicklung von Impfstoffvarianten ermöglicht

- Der Prototyp-Impfstoff von Novavax induziert eine breite Immunreaktion gegen

den ursprünglichen Wuhan-Stamm, BA.1 und BA.5

- Die Studie zeigte keinen Nutzen für einen bivalenten Impfstoff mit der

rekombinanten Protein/Adjuvans-Technologie von Novavax



Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die

Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen

schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute die ersten Ergebnisse

seiner Phase-3-Booster-Studie für die SARS-CoV-2 rS-Variante (COVID-19) bekannt,

die zeigen, dass der BA.1-Impfstoffkandidat des Unternehmens (NVX-CoV2515) den

primären Endpunkt der Stammveränderung erreicht hat. Die Daten zeigen, dass der

BA.1-Impfstoffkandidat bei Personen, die zuvor nicht mit COVID-19 in Berührung

gekommen waren, stärker neutralisierte als der Prototyp-Impfstoff (NVX-CoV2373),

sodass bei Bedarf auf eine neue Impfstoffvariante umgestellt werden kann (siehe

Grafik 1).