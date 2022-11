Apptio verbessert Cloudausgaben-Prognose für Digital-First-Unternehmen mit neuer Planungslösung

Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Die neue Funktion der Apptio-Plattform

wird zukünftige Cloudausgaben prognostizieren und die Planung der

Cloudbereitstellung unternehmensübergreifend optimieren



BELLEVUE, Washington, 9. November 2022 /PRNewswire/-- Apptio, der führende

Anbieter von Anwendungen für Technology Business Management (TBM), kündigte

heute Cloud Financial Planning an. Dabei handelt es sich um eine hochmoderne

Lösung, die Cloud-Leader in die Lage versetzt, präzise, treiberbasierte

Prognosen durch die Berücksichtigung geplanter zukünftiger Ausgaben,

Prioritätenverschiebungen und anderer Kostentreiber zu erstellen, wodurch

zuverlässigere und sicherere Cloudausgaben-Prognosen möglich sind. Apptio lädt

Interessenten ein, sich noch heute für die Beta zu registrieren.