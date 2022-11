GWM erzielt bis Oktober dieses Jahres höchsten monatlichen Verkaufsrekord im Ausland

Baoding, China (ots/PRNewswire) - GWM veröffentlichte am 4. November die

neuesten Verkaufsdaten. Das Unternehmen verkaufte im Oktober 100.208 Einheiten

auf dem weltweiten Markt. Die Fahrzeugverkäufe auf dem Überseemarkt erreichten

mit 21.052 Einheiten ein Rekordhoch und stiegen um 49,58 %. Von Januar bis

Oktober 2022 verkaufte GWM 132.796 Fahrzeuge im Ausland mit einem Anstieg von

18,55 % im Vergleich zum Vorjahr und erzielte in vielen Märkten hervorragende

Verkaufsergebnisse.



Nach Angaben der National Association of Automobile Manufacturers of South

Africa (NAAMSA) ist GWM im Oktober auf den sechsten Platz der meistverkauften

Automarken des Landes vorgestoßen und hat damit Ford und Kia überholt. Der HAVAL

JOLION hat von Januar bis Oktober dieses Jahres fast 8.000 Einheiten in

Südafrika verkauft und wurde kürzlich von der NAAMSA als "Top Imported Newcomer

Car of the Year Manufacturing Awards" ausgezeichnet. Der GWM PICKUP erzielte

auch in Südafrika hervorragende Umsätze. Der GWM POER rangierte im Oktober unter

den zehn Besten in den lokalen Marktsegmenten.