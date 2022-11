Geotab veröffentlicht "Order Now" in Europa, um Marketplace-Ökosystem zu vereinfachen

Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Transparente Rechnungsstellung, After

Mit Order Now können Geotab-Kunden ab sofort Lösungen direkt aus demGeotab-Marketplace-Ökosystem beziehen. Im Rahmen eines kontinuierlichenExpansions- und Entwicklungsprozesses werden auch Hardware-Lösungen vonDrittanbietern über den Geotab Marketplace erhältlich sein. Order Now bietetdabei nahtlose Bestellung, Lieferung und After Sales Support als Teil desProgramms an. So werden Geotab-Kunden ihre Flottenmanagement-Lösung mit einemKlick erweitern und ihre Bestellungen nun direkt bei den teilnehmenden Partnerntätigen können. Partner haben den Vorteil, dass sie alle Bestellungen in einemRechnungssystem verwalten können.Order Now verfolgt ein dreifaches Ziel: Erstens soll es die Rentabilität vonMarketplace Partnern maximieren, die in ihrer Region nachweislich erfolgreichsind und technische sowie geschäftliche Prozesse rationalisieren wollen;zweitens sollen die Partner den Bekanntheitsgrad ihrer Lösung imGeotab-Vertriebskanal steigern und drittens mithilfe von spezifischenAnpassungs- oder Preisanforderungen auf die Bedürfnisse vonKunden eingehen.Order Now ist die neueste Ergänzung der Geotab Marketplace Suite, einemwachsenden Ökosystem, das verschiedene Partnerlösungen anbietet, umFlottenmanager in Sachen Produktivitätssteigerung, Nachhaltigkeit, Einführungvon Elektrofahrzeugen, Senkung der Kraftstoffkosten, Fahrzeugoptimierung undFahrersicherheit zu unterstützen. Durch die nahtlose, tief integrierte Lösungfür eine native Benutzererfahrung und einen umfassenden Support zurFehlerbehebung für alle in Order Now verfügbaren Drittanbieterlösungen wird esfür die Nutzer noch einfacher, die für sie passende Lösung auszuwählen.Geotab Partner, die in Order Now integriert sind, können eingehende Bestellungenfür Geotab- und Marketplace-Lösungen einfach verwalten und alle Bestellungen inGeotabs MyAdmin verfolgen. Geotab kümmert sich um alle Anfragen, Software- undHardware-Fehlerbehebungen sowie um Rücksendungen und sorgt so für einennahtlosen Prozess von Anfang bis Ende.