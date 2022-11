Berlin (ots) - Sie erhalten eine Vorabmeldung der Berliner Morgenpost. DieNachricht ist bei Quellenangabe frei zur Veröffentlichung.Vertrag bis 2032: Zukunft der IFA in Berlin ist gesichertDie Internationale Funkausstellung (IFA) wird auch in den kommenden Jahrenweiter auf dem Berliner Messegelände stattfinden. Nach Informationen derBerliner Morgenpost einigten sich der Rechteinhaber gfu, der MesseveranstalterClarion und die Messe Berlin auf einen neuen Zehn-Jahres-Vertrag, der bereits abder nächsten geplanten Ausgabe im September 2023 gelten soll.In dieser Woche istder Aufsichtsrat der Messe Berlin über den Vertrag und die Konditioneninformiert worden. Die Kontrolleure müssen für die weitere Zusammenarbeit grünesLicht gehen. Dass das Gremium das tut, gilt als sicher. Für die Messe und auchdas Land Berlin bedeutet der neue IFA-Kontrakt Planungssicherheit.Nach fünfJahren kann die Zusammenarbeit gekündigt werdenDas Papier lässt nachInformationen aus Aufsichtsratskreisen allerdings eine kleine Hintertür offen:Nach fünf Jahren kann die Zusammenarbeit beidseitig gekündigt werden.Abgesichert haben sich die Vertragspartner auch in diesem Falle: Will eine Seitedie Vereinbarung vorfristig verlassen, wäre eine Strafzahlung fällig. DemVernehmen nach soll diese im einstelligen Millionenbereich liegen. Lässt man dieKlausel unbeachtet, liefe die Zusammenarbeit - wie von allen Seiten derzeitgeplant - fünf weitere Jahre lang und demnach bis einschließlich zum Jahr 2032.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53614/5366006OTS: BERLINER MORGENPOST