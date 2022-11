Xinhua Silk Road Fokus der F/S Shenzhen Fashion Week 2023 liegt auf "grüner" Entwicklung und wissenschaftlich-technischer Innovation

Peking (ots/PRNewswire) - Bei der Shenzhen Fashion Week Frühjahr/Sommer 2023,

die am Dienstag in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong zu Ende

ging, lag der Fokus auf "grüner" Entwicklung und wissenschaftlich-technischer

Innovation in der Modebranche.



Das achttägige Event mit dem Thema "We Can Be" umfasste mehr als 70 Modenschauen

und 30 kreative Modeveranstaltungen sowie Modeausstellungen und Foren für

nachhaltige Entwicklung, um ein aufsehenerregendes Fest für mehr als drei

Millionen Zuschauer online und offline zu präsentieren.