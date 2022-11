Coway gibt Finanzergebnisse für Q3 FJ2022 bekannt

Kumulierter Umsatz für 2022 in Höhe von 2.875,9 Mrd. KRW (+5,8 % gegenüber dem Vorjahr) und Betriebsergebnis in Höhe von 513,7 Mrd. KRW (+2,5 % gegenüber dem Vorjahr)

Starke Leistung dank innovativer Produkteinführungen, darunter der Icon Ice Water Purifier

Für ein beständiges, stetiges Wachstum plant Coway, sich auf FuE und neue Innovationen zu konzentrieren

SEOUL, Südkorea, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, „The Best Life Solution Company", gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt.

„Dank der Möglichkeiten, die sich aus unserer digitalen Transformation (DX) ergeben haben, und innovativer Produkteinführungen hatten wir ein stabiles drittes Quartal", sagte Soon Tae Kim, Chief Financial Officer von Coway. „Um unseren stabilen Kurs in diesem schwierigen Markt fortzusetzen, werden wir uns auf die Forschung und Entwicklung von interessanten zukünftigen Produkten konzentrieren."