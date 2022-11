BELLEVUE, Washington, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Apptio, der führende Anbieter von Anwendungen für das Technologie-Business-Management (TBM), gab heute mehrere Produktaktualisierungen bekannt, die Unternehmen unterstützen sollen, die angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen eine strengere Kostenkontrolle anstreben. Die neuen Funktionen bieten wichtigen Entscheidungsträgern mehr Transparenz und Einblicke in ihre Technologieausgaben. So können sie wichtige Geschäftskennzahlen besser verstehen und kommunizieren und die betriebliche Flexibilität steigern, um auf veränderte Anforderungen zu reagieren.

Portfolioweite Verbesserungen der Transparenz- und Business-Agility-Tools ermöglichen es Unternehmen, gleichzeitig in die Zukunft zu investieren und in der Gegenwart Kosten zu sparen

Inflation, Arbeitskräftemangel und die Gefahr einer Rezession erhöhen den Druck auf die Unternehmen, ihre optimalen Strategien zu bestimmen. In Zeiten des Marktwachstums ist es für Unternehmen einfacher, in mehrere Wachstumsstrategien zu investieren oder alte Produkte weiter zu unterstützen. In Zeiten des Rückgangs ist es jedoch wichtig, abzuwägen, wie viel Wert jede dieser Optionen bringt.

Einem aktuellen Bericht von Gartner zufolge „...werden 78 % der CFO ihre Investitionen in die digitale Transformation von Unternehmen bis 2023 erhöhen oder beibehalten, selbst wenn die Inflation anhält."[1] Die Unternehmen bewerten ihr Engagement für die digitale Transformation nicht neu, sondern setzen ihre Ausgaben gezielter ein, um die Effizienz und Innovation langfristig zu steigern.

Tiefere Erkenntnisse

Als Antwort darauf bringt Apptio neue Updates auf den Markt, die es Unternehmen ermöglichen, diese Entwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig die Stückkosten zu senken, die der heutige Zeitpunkt erfordert. Moderne Technologieprojekte und -investitionen bestehen aus so vielen verschiedenen Ausgaben wie Arbeit, Hardware und Dienstleistungen, dass es schwierig sein kann, ihre wahren Kosten und ihren Wert anhand komplexer Daten und Berichte zu ermitteln.

Apptio bietet echte Transparenz und Flexibilität bei den Technologieausgaben, indem es Unternehmen mehrere Möglichkeiten bietet, ihre Daten einzusehen, zu verstehen und zu analysieren – von Einblicken in Projekte und Produkte auf hoher Ebene bis zu einer detaillierten Kostenanalyse auf Ressourcenebene. Das Ergebnis ist eine genauere Entscheidungsfindung und eine schnellere Fehlerbehebung.